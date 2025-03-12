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Реставрации

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Проект реконструкции трамвайного депо в фудмолл одобрен

Проект реконструкции бывшего здания трамвайного депо в микрорайоне Разгуляй прошел историко-культурную экспертизу. В нем планируют открыть фудмолл.

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края

Экспертиза показала, что в здании множество трещин и локальных разрушений, поэтому планируются масштабные работы по его восстановлению. Более поздние постройки, которые не несут исторической ценности, решено демонтировать. Памятник архитектуры 1917 года постройки будут приспосабливать под современное использование.

Фудмолл займет два этажа. На них появятся кафе, гастро-корнеры, пекарни, а также детские и спортивные зоны, фермерские лавки и торговые ряды. Открыть фудмолл в здании бывшего трамвайного депо в Перми намерены в 2027 году.

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