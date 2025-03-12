Проект реконструкции трамвайного депо в фудмолл одобрен

Экспертиза показала, что в здании множество трещин и локальных разрушений, поэтому планируются масштабные работы по его восстановлению. Более поздние постройки, которые не несут исторической ценности, решено демонтировать. Памятник архитектуры 1917 года постройки будут приспосабливать под современное использование.

Фудмолл займет два этажа. На них появятся кафе, гастро-корнеры, пекарни, а также детские и спортивные зоны, фермерские лавки и торговые ряды. Открыть фудмолл в здании бывшего трамвайного депо в Перми намерены в 2027 году.