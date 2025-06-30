В будущем детском реабилитационном центре делают чистовую отделку

Сейчас строители занимаются чистовой отделкой помещений. Параллельно облагораживают территорию: проводят планировку участка и асфальтируют дорожки для прогулок и мест для тихого отдыха. Рядом с реабилитационным центром появятся игровые и спортивные зоны, теннисные корты и площадки для стрельбы из лука.

В пресс-службе министерства строительства Пермского края рассказали, что новый центр будет работать в стационарном и дневном режимах. В нем разместятся службы ранней помощи, отделения комплексной диагностики и реабилитации. Каждый год он сможет принимать принимать более 1 500 детей со всего Пермского края.