Власти Перми показали, как будет выглядеть здание детского реабилитационного центра

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал внешний вид здания детского реабилитационного центра, который построят в Камской долине на улице Маршала Жукова, 39а.

Трехэтажное здание будет иметь Г-образную форму. У входного портала планируется разместить декоративную пространственную конструкцию из перфорированного цветного металла.

Детский ребцентр войдет в медицинский кластер в правобережной части Перми наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром. Развитие медицинского кластера запланировано на 2022-2025 годы.