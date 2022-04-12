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Власти Перми показали, как будет выглядеть здание детского реабилитационного центра

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Фото: пресс-служба администрации Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал внешний вид здания детского реабилитационного центра, который построят в Камской долине на улице Маршала Жукова, 39а.

Трехэтажное здание будет иметь Г-образную форму. У входного портала планируется разместить декоративную пространственную конструкцию из перфорированного цветного металла.

Детский ребцентр войдет в медицинский кластер в правобережной части Перми наряду с научным центром медико-профилактических технологий управления рисками здоровья населения и онкологическим центром. Развитие медицинского кластера запланировано на 2022-2025 годы.

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