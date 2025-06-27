На улице Куйбышева снесли торговый центр в рамках реновации

Началась реновация территории в районе «тихого» Компроса. Общая площадь участка под КРТ — 6,53 га, он ограничен Комсомольским проспектом, а также улицами Чкалова, Куйбышева и Коминтерна.
Один из этапов реновации — снос ТЦ «Хоровод» на улице Куйбышева. Также в рамках комплексного развития территории расселят и демонтируют пять аварийных домов. На этом месте в течение восьми лет девелопер намерен возвести около 100 тыс. м2 нового жилья. Среди него будет несколько квартир для детей-сирот, которые передадут муниципалитету.
Застройщик также рассказывал о планах сделать «проницаемые» дворы, скверы и площадки — они будут доступны не только для жильцов, но и для остальных горожан.
Информационный обзор редакции.
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