На улице Куйбышева снесли торговый центр в рамках реновации

Один из этапов реновации — снос ТЦ «Хоровод» на улице Куйбышева. Также в рамках комплексного развития территории расселят и демонтируют пять аварийных домов. На этом месте в течение восьми лет девелопер намерен возвести около 100 тыс. м2 нового жилья. Среди него будет несколько квартир для детей-сирот, которые передадут муниципалитету.

Застройщик также рассказывал о планах сделать «проницаемые» дворы, скверы и площадки — они будут доступны не только для жильцов, но и для остальных горожан.

Информационный обзор редакции.