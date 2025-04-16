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Урбанистика

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В минтранспорта рассказали, когда должны закончить основные работы на старом Чусовском мосту

Основные работы на старом Чусовском мосту в Перми должны закончить до конца 2026 года. Такие сроки назвали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Сейчас на площадке устраивают строительный городок. Также специалисты проводят изыскательные работы, необходимые для актуализации проекта и соответствию его современным требованиям.

Активные строительные работы планируют начать со стартом дорожного сезона. Ранее мы рассказывали о том, что подрядчик, пермский филиал «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30» — уже начал работы. На объект вышли 20 человек.

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