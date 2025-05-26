Строительство крытой ледовой арены перешло на завершающую стадию

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что сейчас рабочие заканчивают прокладку внутренних коммуникаций и сетей. Параллельно идет внутренняя отделка и началось благоустройство территории.

Крытую ледовую арену планируют сдать в 2025 году. Спортивный объект площадью 9 тыс. м2 объединит под своей крышей два ледовых поля (большое и малое), зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские, а также первое в Пермском крае поле для кёрлинга.