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Урбанистика

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Строительство крытой ледовой арены перешло на завершающую стадию

Появились фотографии со строительства крытой ледовой арены в микрорайоне Ива. Подрядчик больше не отстает от сроков, теперь работы находятся на завершающей стадии.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что сейчас рабочие заканчивают прокладку внутренних коммуникаций и сетей. Параллельно идет внутренняя отделка и началось благоустройство территории.

Крытую ледовую арену планируют сдать в 2025 году. Спортивный объект площадью 9 тыс. м2 объединит под своей крышей два ледовых поля (большое и малое), зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские, а также первое в Пермском крае поле для кёрлинга.

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