Еще один памп-трек собираются построить в этом году

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что памп-трек будет построен из модульных элементов — их можно будет трансформировать в разные конфигурации и устанавливать на любой поверхности. Рядом с новой трассой для велосипедистов появятся урны, скамейки и навес для тени, а территорию засадят несколькими соснами. Начать строительство папм-трека планируют в конце июля, он должен быть готов к 5 сентября 2025 года. На эти цели готовы выделить 3,8 млн рублей.

Памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов в 2024 году появился в Балатовском парке. Еще один собирались открыть в Закамске, в районе парка «Счастье есть».