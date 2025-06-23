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Еще один памп-трек собираются построить в этом году

В Перми собираются построить еще один папм-трек. Велосипедная трасса будет располагаться на территории спорта и отдыха «Пихтовая стрелка» в Мотовилихинском районе.

Freepik

В техническом задании на сайте госзакупок сказано, что памп-трек будет построен из модульных элементов — их можно будет трансформировать в разные конфигурации и устанавливать на любой поверхности. Рядом с новой трассой для велосипедистов появятся урны, скамейки и навес для тени, а территорию засадят несколькими соснами. Начать строительство папм-трека планируют в конце июля, он должен быть готов к 5 сентября 2025 года. На эти цели готовы выделить 3,8 млн рублей.

Памп-трек для велосипедистов и скейтбордистов в 2024 году появился в Балатовском парке. Еще один собирались открыть в Закамске, в районе парка «Счастье есть».

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