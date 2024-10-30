В Балатовском парке появились памп-трек и скейт-парк

В парке культуры и отдыха Балатово открылись памп-трек и скейт-парк. Они предназначены для катания и совершенствования трюков на скейтборде, стритборде, самокате, велосипеде. Их построили в рамках реконструкции парка, которая началась летом 2023 года. Но работы еще ведутся.

Памп-трек сделан из асфальтобетонного покрытия и, как рассказали в пресс-службе городской администрации, он уникальный для Перми.