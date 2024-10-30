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Урбанистика

В Балатовском парке появились памп-трек и скейт-парк

Пресс-служба администрации Перми

В парке культуры и отдыха Балатово открылись памп-трек и скейт-парк. Они предназначены для катания и совершенствования трюков на скейтборде, стритборде, самокате, велосипеде. Их построили в рамках реконструкции парка, которая началась летом 2023 года. Но работы еще ведутся.

Памп-трек сделан из асфальтобетонного покрытия и, как рассказали в пресс-службе городской администрации, он уникальный для Перми.

Пресс-служба администрации Перми

В парке Балатово также появятся главная аллея и второстепенные прогулочные дорожки, детские и спортивные зоны, сцена, а также площадка для выгула собак. После окончания реконструкции в обновленном пространстве высадят 285 саженцев деревьев и более 4 тыс. кустарников.

Кстати, еще один памп-трек намерены построить рядом с парком «Счастье есть». На его установку и строительство выделяли почти 6 млн рублей.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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