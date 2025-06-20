Новый пермский зоопарк подключили к электросетям

В пресс-службе филиала «Россети Урал» рассказали, что в новом зоопарке установили три блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 7,5 МВА, построили более 6 км кабельных линий классом напряжения 6 кВ. Энергетики подключили площадку к подстанции 110 кВ «Андроновская».

Напомним, новый зоопарк разместится на площади в 26 га в микрорайоне Нагорный. Его строят с 2017 года, но сроки постоянно переносились. В министерстве строительства пообещали, что новый зоопарк, который должен стать природно-ландшафтным парком, откроется в июле 2025 года.

Информационный обзор редакции.