Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

В водно-оздоровительном комплексе в Камской долине собираются построить открытые пляжные бассейны и глэмпинг

Правительство Пермского края и Управляющая компания «Баден Групп» подписали соглашение о сотрудничестве в развитии оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры в регионе на площадке ПМЭФ-2025. Документ предусматривает строительство круглогодичного водно-оздоровительного комплекса в микрорайоне Камская долина в Перми.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Представители «Баден Групп» планируют, что на территории комплекса разместят пляжные бары, пункты общественного питания, открытые пляжные бассейны, пункты проката пляжного инвентаря, комплекс спортивных площадок с блоком раздевалок и душевых, глэмпинг и апарт-отель для гостей города. Проект предусматривает строительство сопутствующей инженерной инфраструктуры и парковки.

Работы по круглогодичному водно-оздоровительному комплексу намерены закончить до конца 2030 года. Объекты в эксплуатацию собираются вводить поэтапно, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. По словам учредителя компании Baden Family Евгения Кононова, компания готовит эскизный проект и проект планировки территории и намерена пройти все градостроительные процедуры в кратчайшие сроки.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: