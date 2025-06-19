В водно-оздоровительном комплексе в Камской долине собираются построить открытые пляжные бассейны и глэмпинг

Представители «Баден Групп» планируют, что на территории комплекса разместят пляжные бары, пункты общественного питания, открытые пляжные бассейны, пункты проката пляжного инвентаря, комплекс спортивных площадок с блоком раздевалок и душевых, глэмпинг и апарт-отель для гостей города. Проект предусматривает строительство сопутствующей инженерной инфраструктуры и парковки.

Работы по круглогодичному водно-оздоровительному комплексу намерены закончить до конца 2030 года. Объекты в эксплуатацию собираются вводить поэтапно, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края. По словам учредителя компании Baden Family Евгения Кононова, компания готовит эскизный проект и проект планировки территории и намерена пройти все градостроительные процедуры в кратчайшие сроки.

Информационный обзор редакции.