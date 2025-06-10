Участки под мини-рынком на улице Островского изымают для реконструкции дороги

Решение об изъятии участков на мини-рынке связано с реконструкцией дороги по улице Островского на участке между Тимирязева и Белинского. Ранее на этом месте собирались создавать общественное пространство. На месте авторынка в 2024 году начали возводить сквер.

Мы рассказывали о том, что мини-рынок на улице Островского уже пытались снести: администрация Свердловского района через суд пыталась признать его самовольной постройкой.