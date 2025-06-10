Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Участки под мини-рынком на улице Островского изымают для реконструкции дороги

Власти Перми собираются забрать в собственность земельные участки, на которых находится мини-рынок на улице Островского. По данным издания Business Class, под изъятие попали пять участков общей площадью 2 тыс. м2

Пресс-служба администрации Перми

Решение об изъятии участков на мини-рынке связано с реконструкцией дороги по улице Островского на участке между Тимирязева и Белинского. Ранее на этом месте собирались создавать общественное пространство. На месте авторынка в 2024 году начали возводить сквер.

Мы рассказывали о том, что мини-рынок на улице Островского уже пытались снести: администрация Свердловского района через суд пыталась признать его самовольной постройкой.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: