Мини-рынок на Островского снова намерены снести

Власти Перми снова намерены снести мини-рынок на улице Островского – он последний из действующих в центре города.

По данным «Коммерсанта», власти обратились в арбитражный суд с иском к Константину Лазукову, который является владельцем мини-рынка на Островского, 101а. Администрация Свердловского района пытается признать постройки самовольными, снести их, а также признать, что у предпринимателя отсутствует право собственности на него.

Снести мини-рынок истец обязан будет в течение шести месяцев с момента вынесения решения суда. В противном случае администрация просит дать ей право сделать это самостоятельно и еще взыскать неустойку с предпринимателя.

Напомним, городские власти уже пытались через суд признать мини-рынок самовольной постройкой и снести. Это было в 2018 году. Осенью 2022-го рядом с ним по решению суда был изъят участок под авторынком на Островского, 93. Его снесли.