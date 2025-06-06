Инвестор передумал строить Центр баскетбола

По данным «Коммерсанта», власти Пермского края расторгли договор, заключенный в 2022 году с компанией «Аэросфера». Причиной отказа от строительства стало значительное увеличение бюджета проекта. В пресс-службе краевого минспорта это пока никак не комментируют.

Напомним, в феврале 2024 года проект по строительству центра баскетбола в Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Большой зал центра баскетбола должен был вмещать 500 человек на трибунах, а площадки соответствовать требованиям действующих официальных правил ФИБА.