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Инвестор передумал строить Центр баскетбола

Инвестор, который собирался строить в Перми Центр баскетбола, отказался от проекта. Его должны были возвести на улице Клименко в рамках государственно-частного партнерства.

Unsplash

По данным «Коммерсанта», власти Пермского края расторгли договор, заключенный в 2022 году с компанией «Аэросфера». Причиной отказа от строительства стало значительное увеличение бюджета проекта. В пресс-службе краевого минспорта это пока никак не комментируют.

Напомним, в феврале 2024 года проект по строительству центра баскетбола в Перми получил положительное заключение госэкспертизы. Большой зал центра баскетбола должен был вмещать 500 человек на трибунах, а площадки соответствовать требованиям действующих официальных правил ФИБА.

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