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Урбанистика

Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу

unsplash

Проект по строительству центра баскетбола в Перми получил положительное заключение госэкспертизы.

По плану игровые площадки должны соответствовать требованиям правил ФИБА и регламентов официальных соревнований. Большой зал центра баскетбола должен вмещать 500 человек на трибунах, остальные, предназначенные  для спортивных секций – минимум 50.

Объект построят в микрорайоне Разгуляй на улице Клименко, 28. В 2022 году краевые власти и компания «Аэросфера» заключили соглашение. Минимущество предоставит компании участок для строительства центра баскетбола, а минспорта выделит субсидии на коммунальные сети и платежи. Инвестор должен разработать проектную документацию и построить объект, его стоимость около 151 млн рублей.

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