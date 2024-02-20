Проект центра баскетбола в Перми прошел госэкспертизу

Проект по строительству центра баскетбола в Перми получил положительное заключение госэкспертизы.

По плану игровые площадки должны соответствовать требованиям правил ФИБА и регламентов официальных соревнований. Большой зал центра баскетбола должен вмещать 500 человек на трибунах, остальные, предназначенные для спортивных секций – минимум 50.

Объект построят в микрорайоне Разгуляй на улице Клименко, 28. В 2022 году краевые власти и компания «Аэросфера» заключили соглашение. Минимущество предоставит компании участок для строительства центра баскетбола, а минспорта выделит субсидии на коммунальные сети и платежи. Инвестор должен разработать проектную документацию и построить объект, его стоимость около 151 млн рублей.