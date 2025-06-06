У Стахановского кольца начали сносить дома

Дома на улице Стахановская сносят в рамках комплексного развития территории. На земельном участке, ограниченном улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской, планируют построить новое жилье, а также помещения для общественного центра.

По словам советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, всего планируют снести пять аварийных домов.