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У Стахановского кольца начали сносить дома

В районе Стахановского кольца начали сносить старые аварийные дома. Это квартал зданий, построенных в 1953-1955 годах.

Павел Черепанов/Telegram

Дома на улице Стахановская сносят в рамках комплексного развития территории. На земельном участке, ограниченном улицами Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской, планируют построить новое жилье, а также помещения для общественного центра.

По словам советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова, всего планируют снести пять аварийных домов.

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