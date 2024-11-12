Под реновацию отдадут территорию в районе Стахановского кольца

На площади в 1,56 га находятся несколько аварийных жилых домов 1953-155 годов постройки. Будущий инвестор территории должен будет снести и расселить за свой счет дома на Танкистов, 18, Льва Толстого, 49 и 51, Стахановская, 50, а также нежилые помещения на Танкистов, 20 (жилые в нем расселят за счет бюджета). Также изымут и снесут 45 гаражных боксов.

После расселения застройщик сможет приступить к КРТ. В районе Стахановского кольца появятся новые жилые дома и здание для размещения в нем общественного центра. Также 10 квартир для детей-сирот нужно будет предоставить муниципалитету. На завершение строительства со дня заключения договора о КРТ должно уйти не более шести лет.