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Урбанистика

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Для еще не построенного крематория объявили закупку двух печей

Пермский региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами закупит кремационное оборудование. Соответствующая заявка появилась на госзакупках.

Freepik

В документах указано, что необходимо поставить две печи для кремации на участок рядом с Северным кладбищем. Оборудование нужно будет смонтировать, его работу запустить и наладить, а персонал — проинструктировать. На эти цели выделят 77,8 млн рублей. Контракт предполагает, что кремационные печи доставят и запустят не позднее, чем через девять с половиной месяцев после подписания договора.

Напомним, на Северном кладбище решено установить быстровозводимый крематорий. Проектно-сметная документация должна быть готова весной 2025 года. Крематорий должен включать четыре печи, два прощальных зала, специальные помещения для хора и священника.

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