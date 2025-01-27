Для еще не построенного крематория объявили закупку двух печей

В документах указано, что необходимо поставить две печи для кремации на участок рядом с Северным кладбищем. Оборудование нужно будет смонтировать, его работу запустить и наладить, а персонал — проинструктировать. На эти цели выделят 77,8 млн рублей. Контракт предполагает, что кремационные печи доставят и запустят не позднее, чем через девять с половиной месяцев после подписания договора.

Напомним, на Северном кладбище решено установить быстровозводимый крематорий. Проектно-сметная документация должна быть готова весной 2025 года. Крематорий должен включать четыре печи, два прощальных зала, специальные помещения для хора и священника.