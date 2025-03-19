Рядом с «Молотом» планируют строить новый спорткомплекс

Рядом с универсальным дворцом спорта «Молот» в Перми собираются построить новый спорткомплекс. Он будет называться «Территория спорта».
Многофункциональный комплекс будет схож с СК «Энергия», который открылся в 2024 году. Но в новом здании планируют разместить крытый ледовый каток и плавательный бассейн, рассказала министр спорта Татьяна Чеснокова на заседании краевого парламента.
Из бюджета на строительство «Территории спорта» собираются выделить в общей сложности 1,8 млрд рублей с 2025 по 2027 годы.
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