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Урбанистика

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Показываем фотографии с презентации первого пятизвездочного отеля в Перми

В Перми на днях откроется первый пятизвездочный отель сети Radisson. Его возводили в рамках второй очереди многофункционального комплекса «Эспланада», который имеет статус приоритетного инвестиционного (ПИП). На презентации отеля побывала редакция «Прм.Собака.ru».

Екатерина Фотина
Екатерина Фотина
Екатерина Фотина
Екатерина Фотина

Новый 20-этажный отель рассчитан на 158 номеров, в нем размещен тренажерный зал, бассейн, а также гриль-ресторан Stoke. Планируется, что пока номерной фонд будет доступен ограниченно, с 5 по 8 этажи. К осени отель Radisson намерены запустить в полном режиме.

В рамках третьей очереди МФК «Эспланада» в Перми к 2028 году построят конгресс-центр, аквазоны и круглогодичный детский тематический парк, а также обустроить два пешеходных перехода — подземный и наземный и территорию вокруг отеля. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что объем инвестиций в проект за несколько лет вырос почти в два раза — до 18,3 млрд рублей.

Информационный обзор редакции.

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