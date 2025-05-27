Показываем фотографии с презентации первого пятизвездочного отеля в Перми

Новый 20-этажный отель рассчитан на 158 номеров, в нем размещен тренажерный зал, бассейн, а также гриль-ресторан Stoke. Планируется, что пока номерной фонд будет доступен ограниченно, с 5 по 8 этажи. К осени отель Radisson намерены запустить в полном режиме.

В рамках третьей очереди МФК «Эспланада» в Перми к 2028 году построят конгресс-центр, аквазоны и круглогодичный детский тематический парк, а также обустроить два пешеходных перехода — подземный и наземный и территорию вокруг отеля. В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края отметили, что объем инвестиций в проект за несколько лет вырос почти в два раза — до 18,3 млрд рублей.

Информационный обзор редакции.