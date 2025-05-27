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Урбанистика

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На новом участке набережной закончили берегоукрепление: показываем фото со стройплощадки

На стройплощадке участка набережной Камы, которую продляют до Мотовилихинских заводов, скоро приступят к новому этапу. Рабочие будут устраивать прогулочную зону с покрытием из бетонной тротуарной плитки.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Новый участок набережной планируют сдать в 2025 году. Уже закончено берегоукрепление, в том числе лестничные сходы и подпорные стены, и организована пляжная зона. Работы ведут параллельно на нескольких участках. Променадная зона готова на 466%. На участке с многофункциональным павильоном рабочие закончили красить все металлоконструкции, завершили отделку и сейчас монтируют кровельное покрытие.

Эдуард Соснин/Telegram
Эдуард Соснин/Telegram

Вместе с тем на стройплощадке нового участка набережной обустраивают детскую площадку, зоны отдыха и трек для катания. Рабочие готовятся устанавливать навигационные стенды и туалетные модули.

Недавно мы рассказывали, что сейчас  проектируют участок набережной, который проходит вдоль всей территории Мотовилихинских заводов. На нем собираются построить маяк.

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