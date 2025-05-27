На новом участке набережной закончили берегоукрепление: показываем фото со стройплощадки

Вместе с тем на стройплощадке нового участка набережной обустраивают детскую площадку, зоны отдыха и трек для катания. Рабочие готовятся устанавливать навигационные стенды и туалетные модули.

Недавно мы рассказывали, что сейчас проектируют участок набережной, который проходит вдоль всей территории Мотовилихинских заводов. На нем собираются построить маяк.