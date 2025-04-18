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Урбанистика

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Рабочие закончили создание теплового контура будущей крытой ледовой арены на Иве

В микрорайоне Ива закончен очередной этап строительства крытой ледовой арены. Рабочие завершили создание теплого контура здания, а именно кровли, витражей, стен и черновых полов.

Фонд развития Пермского края
Фонд развития Пермского края

Сейчас на стройплощадке ледовой арены в микрорайоне Ива приступили к внутренней отделке и прокладке инженерных коммуникаций. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, рабочие начали монтировать общеобменную систему вентиляции и кондиционирования, вентиляции ледовых полей, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения и слаботочных сетей. Параллельно ведется устройство внутренних перегородок и благоустройство территории.

Напомним, строительством ледовой арены в микрорайоне Ива занимается ООО «Красная машина». Спортивный объект сможет принимать городские соревнования и стать местом для учебно-тренировочного проезда. В ледовой арене будут два ледовых поля, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Закончить строительство должны в 2025 году.

Информационный обзор редакции.

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