Рабочие закончили создание теплового контура будущей крытой ледовой арены на Иве

Сейчас на стройплощадке ледовой арены в микрорайоне Ива приступили к внутренней отделке и прокладке инженерных коммуникаций. Как рассказали в Фонде развития Пермского края, рабочие начали монтировать общеобменную систему вентиляции и кондиционирования, вентиляции ледовых полей, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, освещения и слаботочных сетей. Параллельно ведется устройство внутренних перегородок и благоустройство территории.

Напомним, строительством ледовой арены в микрорайоне Ива занимается ООО «Красная машина». Спортивный объект сможет принимать городские соревнования и стать местом для учебно-тренировочного проезда. В ледовой арене будут два ледовых поля, зрительские трибуны, тренажерные и спортивные залы, раздевалки и тренерские. Закончить строительство должны в 2025 году.

Информационный обзор редакции.