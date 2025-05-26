Теннисный парк в Камской долине должны построить к 2028 году

Для строительства теннисного парка в Камской долине выделили участок. Он находится на улице Спешилова, напротив Маршала Жукова, 51, и занимает площадь порядка 10,7 тыс.м2.
Построить теннисный парк на улице Спешилова должны до конца 2028 года. На это время инвестору предоставили в аренду участок с видом разрешенного использования «спорт» на весь срок реализации проекта. Он был включен в перечень приоритетных в апреле 2025 года, рассказали в пресс-службе администрации Перми.
Ранее мы рассказывали о том, что в микрорайоне Садовый собираются построить спорткомплекс для занятий теннисом.
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