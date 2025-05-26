Теннисный парк в Камской долине должны построить к 2028 году

Построить теннисный парк на улице Спешилова должны до конца 2028 года. На это время инвестору предоставили в аренду участок с видом разрешенного использования «спорт» на весь срок реализации проекта. Он был включен в перечень приоритетных в апреле 2025 года, рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Ранее мы рассказывали о том, что в микрорайоне Садовый собираются построить спорткомплекс для занятий теннисом.