Показываем, какие работы ведут сейчас на Чусовском мосту

Сейчас на Чусовском мосту заканчивают восстанавливать части откосов на насыпи. Параллельно ведутся изыскательские работы, связанные с обследованием конструкций старого моста. В апреле подрядчик начал демонтажные работы на старом мостовом переходе.

Работы на Чусовском мосту ведет пермский филиал «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». Их должны закончить к концу 2026 года.