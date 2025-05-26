Показываем, какие работы ведут сейчас на Чусовском мосту

Строительно-монтажные работы на Чусовском мосту в Перми в рамках концессионного соглашения продолжаются. Как рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, на площадке находятся сотрудники подрядной организации и строительная техника в необходимом количестве.
Сейчас на Чусовском мосту заканчивают восстанавливать части откосов на насыпи. Параллельно ведутся изыскательские работы, связанные с обследованием конструкций старого моста. В апреле подрядчик начал демонтажные работы на старом мостовом переходе.
Работы на Чусовском мосту ведет пермский филиал «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 30». Их должны закончить к концу 2026 года.
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