Проектирование новой школы у «Молота» должны закончить в 2026 году

Подрядчиком, который спроектирует и построит новую школу в Перми, станет ООО «ЯРУС СТАНДАРТ». Стоимость работ, которые будут разбиты на несколько этапов, составит 1,6 млрд рублей. До конца 2026 года застройщик должен будет подготовить проект будущей школы. Само здание нужно будет построить до ноября 2028 года.

Поданным пресс-службы минстроя, сейчас в Пермском крае в стадии строительства находятся еще шесть школ — в Перми, Березниках и Нытве.

Информационный обзор редакции.