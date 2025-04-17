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Урбанистика

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Рядом со стадионом «Молот» планируют построить школу

В Перми планируют построить еще одну школу. Она будет четырехэтажной и сможет принять 1050 детей.

Shutterstock

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на проектирование и строительство школы в микрорайоне Рабочий поселок, недалеко от стадиона «Молот». В техническом задании на сайте госзакупок указано, что площадь нового образовательного учреждения составит до 17 тыс. м2.

Проект новой школы в Перми должен быть готов до декабря 2026 года. Строительные работы продлятся до ноября 2028 года. На возведение нового образовательное учреждения готовы выделить 1,6 млрд рублей.

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