Рядом со стадионом «Молот» планируют построить школу

Власти Пермского края объявили открытый конкурс на проектирование и строительство школы в микрорайоне Рабочий поселок, недалеко от стадиона «Молот». В техническом задании на сайте госзакупок указано, что площадь нового образовательного учреждения составит до 17 тыс. м2.

Проект новой школы в Перми должен быть готов до декабря 2026 года. Строительные работы продлятся до ноября 2028 года. На возведение нового образовательное учреждения готовы выделить 1,6 млрд рублей.