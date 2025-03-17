18+
  • Город
  • Урбанистика
  • News
Урбанистика

Поделиться:

Проект благоустройства набережной вдоль Мотовилихинских заводов должен быть готов зимой 2025 года

В Перми решили заняться благоустройством набережной вдоль Мотовилихинских заводов. Для этого городские власти начали искать компанию, которая займется проектно-изыскательными работами этого участка.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В техническом задании указано, что нужно провести инженерные изыскания и разработать дизайн-проект благоустройства набережной вдоль Мотовилихинских заводов.

Проект должен включать тротуары, газоны, озеленение территории, малые архитектурные формы, а также двухуровневое освещение. В нем нужно предусмотреть возможность организации зоны отдыха у воды, мест для пунктов питания и крытых площадок, а также пирса, системы видеонаблюдения.

Документация должна быть готова к декабрю 2025 года. На нее из бюджета готовы выделить 9,1 млн рублей.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: