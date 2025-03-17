Проект благоустройства набережной вдоль Мотовилихинских заводов должен быть готов зимой 2025 года

В техническом задании указано, что нужно провести инженерные изыскания и разработать дизайн-проект благоустройства набережной вдоль Мотовилихинских заводов.

Проект должен включать тротуары, газоны, озеленение территории, малые архитектурные формы, а также двухуровневое освещение. В нем нужно предусмотреть возможность организации зоны отдыха у воды, мест для пунктов питания и крытых площадок, а также пирса, системы видеонаблюдения.

Документация должна быть готова к декабрю 2025 года. На нее из бюджета готовы выделить 9,1 млн рублей.