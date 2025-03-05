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Урбанистика

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На берегу Мулянки собираются создать пространство для отдыха и водных видов спорта

На берегу реки Мулянка в микрорайоне Парковый планируют создать пространство для отдыха и занятий водными видами спорта. Оно расположится на бывшей базе отдыха «Чистый бережок».

Медведь без галстука/Telegram

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат краевого парламента Ирек Хазиев, этот участок могут включить в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства Перми.

В этом году еще одно место на берегу Мулянки, пляж на Желябова, ждут перемены. Должна начаться разработка концепции благоустройства этой территории.

Информационный обзор редакции.

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