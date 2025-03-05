На берегу Мулянки собираются создать пространство для отдыха и водных видов спорта

Как рассказал в своем телеграм-канале депутат краевого парламента Ирек Хазиев, этот участок могут включить в число инвестиционных проектов по развитию зон общественно-паркового пространства Перми.

В этом году еще одно место на берегу Мулянки, пляж на Желябова, ждут перемены. Должна начаться разработка концепции благоустройства этой территории.

Информационный обзор редакции.