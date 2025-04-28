На «Сользаводе» начались работы по благоустройству территории

В «Сользаводе» уже ведут подготовительные работы. Подрядчики организуют парковки для разных видов транспорта, зоны отдыха, смотровые площадки, которые подойдут и маломобильным людям. На территории музея после благоустройства появятся детская площадка «Баржа», а также тематические арь-объекты «Солевары», «Соленосы» и «Сользавод».

Недавно у «Сользавода» также начали подготовку к установке модульного причала. Он должен появиться летом.

Информационный обзор редакции.