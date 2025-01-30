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Урбанистика

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Появились фото со стройки крытой ледовой арены в микрорайоне Ива

Строительство крытой ледовой арены в микрорайоне Ива продолжается. Она готова на треть, сообщили в Фонде развития Пермского края. Сдать спортивный объект планируют в 2025 году.

Фонд развития Пермского края
Фонд развития Пермского края
Фонд развития Пермского края

Сейчас подрядчики закрывают тепловой контур — устраивают кровельное покрытие, готовят к монтажу фахверки и стеновые сэндвич-панели, монтируют витражи. Для ледовой арены изготавливают индивидуальный тепловой пункт, а также вентиляционное и технологическое оборудование ледовых полей. Параллельно рабочие устраивают бетонные полы основного ледового поля и административных помещений.

«На объекте будут два ледовых поля: большое — для соревнований и тренировок по хоккею (мужских и юношеских команд) и для массовых катаний, малое — для детских тренировок по хоккею, а также трибуны, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские. Здесь появится и уникальный для края объект — первая профессиональная площадка для кёрлинга», — рассказали в Корпорации развития Пермского края.

Информационный обзор редакции.

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