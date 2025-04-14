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Урбанистика

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Начались ремонтные работы на Чусовском мосту

На старом мосту через реку Чусовая начались ремонтные работы. Ими занимается пермский «Мостоотряд».

Дмитрий Махонин/Telegram

По данным «Коммерсанта», пока на объекте работают 20 человек, но по мере наступления дорожного сезона их количество будет увеличиваться.

В марте генеральный подрядчик выбрал компанию, которая займется работами на Чусовском мосту. Ею стал пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 123». Сумма контракта составила 2,5 млрд рублей. В документации указано, что работы должны закончить в течение 27 месяцев.

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