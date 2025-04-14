Начались ремонтные работы на Чусовском мосту

На старом мосту через реку Чусовая начались ремонтные работы. Ими занимается пермский «Мостоотряд».
По данным «Коммерсанта», пока на объекте работают 20 человек, но по мере наступления дорожного сезона их количество будет увеличиваться.
В марте генеральный подрядчик выбрал компанию, которая займется работами на Чусовском мосту. Ею стал пермский филиал АО «Уралмостострой» — «Мостоотряд № 123». Сумма контракта составила 2,5 млрд рублей. В документации указано, что работы должны закончить в течение 27 месяцев.
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