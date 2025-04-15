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Урбанистика

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Рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиху

Масштабные работы по продлению улицы Крисанова в Перми продолжаются. Строители вынесли и переустроили более 65 км сетей и коммуникаций во время первого этапа, еще примерно столько же — во время второго.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Сейчас рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиха. Конструкция сделана из металла и железобетона. По словам Павла Черепанова, советника губернатора по вопросам строительства, параллельно ведутся работы по укладке полотна для трамвайных путей на улице Крисанова.

Напомним, продленная улица Крисанова соединит Пушкина и шоссе Космонавтов. Работы состоят из двух этапов: первый включает возведение транспортной развязки на пересечении Столбовой и шоссе Космонавтов, второй — участок от Крисанова до Карпинского. Ввести дорожный объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.

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