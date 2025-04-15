Рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиху

Сейчас рабочие бетонируют контрольные части путепровода через реку Данилиха. Конструкция сделана из металла и железобетона. По словам Павла Черепанова, советника губернатора по вопросам строительства, параллельно ведутся работы по укладке полотна для трамвайных путей на улице Крисанова.

Напомним, продленная улица Крисанова соединит Пушкина и шоссе Космонавтов. Работы состоят из двух этапов: первый включает возведение транспортной развязки на пересечении Столбовой и шоссе Космонавтов, второй — участок от Крисанова до Карпинского. Ввести дорожный объект в эксплуатацию планируют в 2025 году.