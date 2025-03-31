Проектную документацию для реконструкции перрона пермского аэропорта корректируют

Министерство транспорта РФ корректирует проектную документацию для обновления технических решений. Это нужно для реконструкции перрона перед телетрапами в аэропорту Большое Савино. Об этом сообщает 59.ru со ссылкой на ФКУ «РосТрансМодернизация» (РТМ), подведомственное Минтрансу РФ и выступающее заказчиком реконструкции.
После того как будет получено заключение «Главгосэкспертизы», планируют провести конкурентные процедуры с последующим проведением строительно-монтажных работ. Это должно произойти в 2025 году.
Напомним, компания, которая занималась реконструкцией, два раза получала контракт на работы. «СтройТрансГаз» в 2021 году использовал плохой бетон, из-за этого невозможно использовать телетрапы. А в 2024 году компания отказалась заканчивать реконструкцию, пояснив, что в расчетах и основанной на них документации есть ошибки.
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