Телетрапы вернутся в Большое Савино в 2025 году

Согласно информации Министерства транспорта РФ, полномасштабная реконструкция перрона и инфраструктуры аэропорта планируется к завершению в 2025 году. Изначально работы начались еще в 2018 году, однако из-за выявленных недочетов в контрактах заказчик был вынужден дважды расторгать соглашения с подрядчиками.

В аэропорту изначально было установлено пять телетрапов: два примыкали к боковым галереям и один — к центральной. Их функционирование было остановлено после обнаружения необходимости серьезной корректировки бетонного покрытия.