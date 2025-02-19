Телетрапы вернутся в Большое Савино в 2025 году

Министерство транспорта Пермского края сообщило о перспективах восстановления телетрапов в аэропорту Большое Савино. Ранее они были введены в эксплуатацию в январе 2021 года, но уже в марте того же года их работа была приостановлена из-за необходимости реконструкции инженерных сооружений.
Согласно информации Министерства транспорта РФ, полномасштабная реконструкция перрона и инфраструктуры аэропорта планируется к завершению в 2025 году. Изначально работы начались еще в 2018 году, однако из-за выявленных недочетов в контрактах заказчик был вынужден дважды расторгать соглашения с подрядчиками.
В аэропорту изначально было установлено пять телетрапов: два примыкали к боковым галереям и один — к центральной. Их функционирование было остановлено после обнаружения необходимости серьезной корректировки бетонного покрытия.
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