Появились фотографии со стройплощадки гостиницы на месте ВКИУ: там залили фундамент

Сейчас на стройплощадке ведут монолитные работы, готов фундамент будущего гостиничного комплекса. Как рассказали в Корпорации Туризм.РФ, строительство идет по графику. Гостиничный комплекс на месте ВКИУ планируют открыть в 2026 году.

Напомним, отель будет четырехзвездочным. В нем разместят 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы, а территорию вокруг — благоустроят.

Информационный обзор редакции.