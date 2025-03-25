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Урбанистика

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Появились фотографии со стройплощадки гостиницы на месте ВКИУ: там залили фундамент

На строительной площадке гостиничного комплекса на месте ВКИУ закончились демонтажные работы и устройство шпунтового ограждения стен котлована.

Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram

Сейчас на стройплощадке ведут монолитные работы, готов фундамент будущего гостиничного комплекса. Как рассказали в Корпорации Туризм.РФ, строительство идет по графику. Гостиничный комплекс на месте ВКИУ планируют открыть в 2026 году.

Напомним, отель будет четырехзвездочным. В нем разместят 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы, а территорию вокруг — благоустроят.

Информационный обзор редакции.

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