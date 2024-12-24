Строители закончили частичный демонтаж здания ВКИУ

Как рассказали в Корпорации Туризм.РФ, закончился частичный демонтаж здания ВКИУ. Его начали разбирать летом 2024 года. На объекте раскрепили сохраняемые стены и устроили шпунтовое ограждение котлована. Сейчас строители готовятся к монолитным работам.

Напомним, четырехзвездочный гостиничный комплекс намерены открыть в 2026 году. Привычный облик и фасад здания после реконструкции обещают сохранить. В новом отеле разместят 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы.

Информационный обзор редакции.