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Строители закончили частичный демонтаж здания ВКИУ

Работы по реконструкции бывшего здания ВКИУ в гостиничный комплекс продолжаются. Они идут в соответствии с графиком, техническая готовность объекта составила 9%.

Туризм.РФ/Telegram
Туризм.РФ/Telegram

Как рассказали в Корпорации Туризм.РФ, закончился частичный демонтаж здания ВКИУ. Его начали разбирать летом 2024 года. На объекте раскрепили сохраняемые стены и устроили шпунтовое ограждение котлована. Сейчас строители готовятся к монолитным работам.

Напомним, четырехзвездочный гостиничный комплекс намерены открыть в 2026 году. Привычный облик и фасад здания после реконструкции обещают сохранить. В новом отеле разместят 198 номеров, фитнес-центр, SPA, ресторан и конференц-залы.

Информационный обзор редакции.

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