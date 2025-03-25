На бульваре Гагарина снесут автомойку, работающую на этом месте более 20 лет

Как сообщает «Коммерсант», автомойка должна проработать на прежнем месте еще год. Затем ее демонтируют, чтобы расчистить участок для строительства многофункционального спорткомплекса.

Планируется, что новый спортивный объект будет включать не только футбольное поле, но и административно-бытовой корпус. В здании появится универсальный и тренажерный залы для занятий спортом, помещения медцентра, магазин, кафе, киберзал, офисы. Закончить строительство спортивного комплекса планировали в 2028 году.

Информационный обзор редакции.