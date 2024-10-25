На бульваре Гагарина планируют построить спорткомплекс с крытым футбольным манежем

В Перми, на пересечении бульвара Гагарина и улицы Старцева, построят многофункциональный спортивный комплекс с крытым футбольным манежем. Его площадь составит 5,5-6 тыс.м2.

По данным «Коммерсанта», спортобъект будет состоять из футбольного поля размером 68х40 м без трибун (2,8-3 тыс.м2) и административно-бытового корпуса (2,5-3 тыс.м2). В здании разместят универсальный и тренажерный залы для занятий спортом, помещения медцентра, магазин, кафе, киберзал, офисы. Начать строительство многофункционального спортивного комплекса намерены в 2025 году, закончить — в 2028-м.

Возведение нового спортивного объекта в Перми займутся девелопер «Развитие» и детский клуб «Звезда-2013». Они рассчитывают, что проекту присвоят статус приоритетного инвестиционного. В строительство планируют вложить 522 млн рублей.

На ДКЖ строительство многофункциональной арены идет полным ходом: ранее мы показывали, что происходит на площадке в октябре.

Информационный обзор редакции.