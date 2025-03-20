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Урбанистика

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На улице Крисанова закончили один из самых сложных и важных этапов строительства

На строительной площадке улицы Крисанова завершен один из самых важных и сложных этапов. Рабочие закончили устройство тела водопропускной трубы в створе улицы Мильчакова на шоссе Космонавтов.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, от этого элемента конструкции зависит надежность и долговечность будущей магистрали.

Работы по продлению улицы Крисанова идут по графику. На сегодня объект готов больше, чем на 60%. Закончить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.

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