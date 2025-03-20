На улице Крисанова закончили один из самых сложных и важных этапов строительства

Как уточнили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края, от этого элемента конструкции зависит надежность и долговечность будущей магистрали.

Работы по продлению улицы Крисанова идут по графику. На сегодня объект готов больше, чем на 60%. Закончить строительство планируют в третьем квартале 2025 года.