Известно, кто будет строить поликлинику тубдиспансера за 819 миллионов рублей

Определена подрядная организация, которая займется строительством нового корпуса поликлиники тубдиспансера в Перми. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, работы начнут в этом году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-й.

Напомним, новое здание построят на территории действующего противотуберкулезного диспансера №1 на шоссе Космонавтов. Оно будет трехэтажным. По плану, новая поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, это будут и дети, и взрослые.

Стоимость строительства поликлиники тубдиспансера в Перми обойдется бюджету в 818,9 млн рублей. Ею займется компания «Фортэкс». Ранее она уже строила крупные социальные объекты в Перми – стационар Пермской краевой психиатрической больницы и здание краевой музыкальной школы.