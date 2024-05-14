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Урбанистика

Известно, кто будет строить поликлинику тубдиспансера за 819 миллионов рублей

Пресс-служба миниимущества Пермского края

Определена подрядная организация, которая займется строительством нового корпуса поликлиники  тубдиспансера в Перми. Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, работы начнут в этом году, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026-й.

Напомним, новое здание построят на территории действующего противотуберкулезного диспансера №1 на шоссе Космонавтов. Оно будет трехэтажным. По плану, новая поликлиника рассчитана на 300 посещений в смену, это будут и дети, и взрослые.

Стоимость строительства поликлиники тубдиспансера в Перми обойдется бюджету в 818,9 млн рублей. Ею займется компания «Фортэкс». Ранее она уже строила крупные социальные объекты в Перми – стационар Пермской краевой психиатрической больницы и здание краевой музыкальной школы. 

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