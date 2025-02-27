Строительство «Дома музыки» планируют отложить на 2028 год

В проекте поправок к бюджету Пермского края указано, что в 2025 году расходы могут уменьшить на 42,8 млн рублей, а в 2027-м — на 400 млн. рублей. А в 2028 году, напротив, траты на строительство «Дома музыки» в Перми увеличат на 442,8 млн рублей.

Напомним, сейчас казанская компания проектирует преобразование бывшего цеха на заводе Шпагина в универсальный концертно-театральный зал. «Дом музыки» будет включать в себя зал на тысячу зрительских мест, а также студию звукозаписи, оркестровую яму, камерный зал, репетиционные помещения, гримерные комнаты, помещения технического назначения. Проект должен быть готов в ноябре 2025 года.