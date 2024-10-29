Работу над «Домом музыки» начнут в ноябре этого года

Для проектирования театрально-музыкального комплекса «Дом музыки» на территории завода Шпагина определили подрядчика. Это будет ООО «Совпро» из Казани, которая выполнит работы за 47,5 млн рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что на госзакупках победила другая компания, но власти расторгли с ней договор по обоюдному согласию.

Новый подрядчик начнет работу над проектом в ноябре этого года. Как объяснили в пресс-службе краевого министерства строительства, ранее «Совпро» разрабатывал проект поликлиники в микрорайоне Молодежный в Перми, он же входит в группу компаний «Фортекс», ставшую генподрядчиком при возведении музыкальной школы. У подрядчика есть опыт работы с устройством концертных залов и сценического оборудования. Проектно-сметная документация по «Дому музыки» должна быть готова в ноябре 2025 года.

Напомним, помещение бывшего цеха № 4 Завода Шпагина преобразуют в универсальный театрально-музыкальный комплекс со зрительным залом на более тысячу зрительских мест. Проект предполагает модернизацию инфраструктуры, включая создание акустической системы и сценической площадки. В «Доме музыки» появятся: студия звукозаписи, большой концертный зал, оркестровая яма, камерный зал, а также репетиционные помещения, гримерные комнаты, помещения технического назначения. Окончательные особенности площадки определят после того, как будет разработана и утверждена архитектурная концепция.