В новом зоопарке введен в эксплуатацию львятник

В рамках текущего этапа строительства введены в эксплуатацию внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц. В группе «Африканская саванна» готовы «дома» для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тысяч кв. м для львов и гиен

Строители завершают работы в тематической группе «Полярный мир», где устанавливаются бронированные четырехметровые стекла в павильонах белых медведей и монтируются системы водоподготовки. Параллельно ведутся пуско-наладочные работы, художественное оформление и тематизация помещений.

Поэтапный ввод объектов позволит в ближайшее время перевести большую часть животных из старого зоопарка в современные, комфортные условия.

Зоопарк уже начал пополняться новыми экзотическими видами. В Пермь прибыли казуары, орангутаны, бинтуронги, муравьеды, древесные дикобразы, мунтжаки, фенеки, черные и королевские грифы, опоссумы. Ранее территорию заселили альпака, лошади, козы, як и белоплечие орланы.

Ранее мы рассказывали, что в Пермском зоопарке у пары белых медведей Милы и Сэрику родился медвежонок. Для них это первое потомство.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края