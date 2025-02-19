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Урбанистика

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В новом зоопарке введен в эксплуатацию львятник

Управление капитального строительства Пермского края сообщило о получении разрешения на ввод в эксплуатацию 16 объектов нового пермского зоопарка. Они поочередно передаются в управление зоопарка для проведения лицензирования. Об этом сообщили в Минстрое Прикамья.

Сайт губернатора и правительства Пермского края
Сайт губернатора и правительства Пермского края
Сайт губернатора и правительства Пермского края

В рамках текущего этапа строительства введены в эксплуатацию внутренние вольеры и павильоны для медведей, волков, оленей и тропических птиц. В группе «Африканская саванна» готовы «дома» для леопардов и ночных животных, а также просторное здание площадью более 1,2 тысяч кв. м для львов и гиен

Строители завершают работы в тематической группе «Полярный мир», где устанавливаются бронированные четырехметровые стекла в павильонах белых медведей и монтируются системы водоподготовки. Параллельно ведутся пуско-наладочные работы, художественное оформление и тематизация помещений.

Поэтапный ввод объектов позволит в ближайшее время перевести большую часть животных из старого зоопарка в современные, комфортные условия.

Зоопарк уже начал пополняться новыми экзотическими видами. В Пермь прибыли казуары, орангутаны, бинтуронги, муравьеды, древесные дикобразы, мунтжаки, фенеки, черные и королевские грифы, опоссумы. Ранее территорию заселили альпака, лошади, козы, як и белоплечие орланы.

Ранее мы рассказывали, что в Пермском зоопарке у пары белых медведей Милы и Сэрику родился медвежонок. Для них это первое потомство.

Официальное сообщение пресс-службы губернатора и правительства Пермского края

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