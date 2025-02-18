В Пермском зоопарке родился белый медвежонок

Трехмесячный медвежонок пока проводит время в берлоге, под бдительной опекой матери, его пол пока неизвестен. Сотрудники зоопарка отмечают, что развитие малыша соответствует возрасту: его вес составляет около 10 кг, он активен, любознателен и уже начинает пробовать взрослую пищу. Посетители смогут увидеть новорожденного только в марте, когда он наберется храбрости выйти из берлоги, сообщают на сайте губернатора и правительства Пермского края.

«Мы несколько лет с нетерпением ждали получение потомства от нашей прекрасной пары белых медведей. Командой зоопарка были созданы благоприятные условия для рождения малыша. Как только появилось подозрение на беременность Милки, для нее утеплили берлогу, а сама Мила и ее малыш находятся под круглосуточным наблюдением с помощью установленных в вольере видеокамер», — рассказала генеральный директор зоопарка Юлия Шитова.

Рождение белого медведя – значимое событие для России. Эти полярные хищники занесены в Красную книгу РФ и имеют статус редкого вида. Общая численность популяции в стране составляет около четырех тысяч особей, а в 16 зоопарках содержится всего 35 белых медведей.

Недавно мы рассказывали, новые обитатели пермского зоопарка — фенеки — прошли карантин. Самые маленькие лисы на планете поселились в павильоне «Экзотические животные» по соседству с мангустами и сурикатами.

Информационный обзор редакции