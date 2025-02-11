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Урбанистика

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В долине Данилихи установят более 160 камер видеонаблюдения

В долине реки Данилиха стартовал проект по установке современной системы видеонаблюдения. Как сообщили в МКУ «ГорЗеленСтрой», всего планируется установить 167 камер, которые обеспечат контроль за безопасностью на прогулочных маршрутах.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

На данный момент уже смонтировано 30 камер в парке Каменских. Еще 27 видеокамер устанавливают на участке возле Центрального рынка. Завершающим этапом станет установка 110 камер в Серебрянском парке.

Работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Он предусматривает благоустройство долины реки Данилихи. Здесь будет обустроено три парка: сквер Каменских, парк вдоль улицы Подгорной (у Центрального рынка) и Серебрянский парк.

В парке у Центрального рынка уже проложена большая часть велопешеходных дорожек, оборудованы детская и спортивная площадки. В Серебрянском парке готовы велопешеходные дорожки по кромке долины, созданы спортивные и детские площадки, а также ведется строительство визит-центра.

Ранее мы рассказывали, что на первом участке в долине реки Данилиха, в сквере Каменских, запустили освещение.

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