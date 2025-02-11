В долине Данилихи установят более 160 камер видеонаблюдения

На данный момент уже смонтировано 30 камер в парке Каменских. Еще 27 видеокамер устанавливают на участке возле Центрального рынка. Завершающим этапом станет установка 110 камер в Серебрянском парке.

Работы ведутся в рамках проекта «Зеленое кольцо». Он предусматривает благоустройство долины реки Данилихи. Здесь будет обустроено три парка: сквер Каменских, парк вдоль улицы Подгорной (у Центрального рынка) и Серебрянский парк.

В парке у Центрального рынка уже проложена большая часть велопешеходных дорожек, оборудованы детская и спортивная площадки. В Серебрянском парке готовы велопешеходные дорожки по кромке долины, созданы спортивные и детские площадки, а также ведется строительство визит-центра.

Ранее мы рассказывали, что на первом участке в долине реки Данилиха, в сквере Каменских, запустили освещение.