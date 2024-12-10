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В сквере Каменских запустили освещение: у него минимальное воздействие на окружающую среду

На первом участке в долине реки Данилиха, в сквере Каменских, запустили освещение. Работы по благоустройству нового пространства продолжаются, в частности, обустройство визит-центра. Его планируют запустить в 2025 году.

Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

«Подключение освещения позволит безопасно посещать обустроенную долину реки в темное время суток. Осветительные комплексы подобраны таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду и ее обитателей. Светильники имеют направленный световой поток вдоль дорожек и комфортную цветовую температуру», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Ранее в сквере Каменских обновили мостовые переходы на деревянных настилах, обустроили велосипедные и пешеходные дорожки, а также детские и спортивные площадки. С декабря в нем начали убирать снег. 

Напомним, в долине реки Данилихи появятся еще два новых экопарка. У Центрального рынка готова большая часть велодорожек, сейчас рабочие монтируют конструкции переходов и кабельных линий, устраивают настил переходов и площадки для выгула собак. В Серебрянском парке строят визит-центр, проводят освещение и видеонаблюдение.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.

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