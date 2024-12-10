В сквере Каменских запустили освещение: у него минимальное воздействие на окружающую среду

«Подключение освещения позволит безопасно посещать обустроенную долину реки в темное время суток. Осветительные комплексы подобраны таким образом, чтобы минимизировать воздействие на окружающую природную среду и ее обитателей. Светильники имеют направленный световой поток вдоль дорожек и комфортную цветовую температуру», — рассказали в пресс-службе администрации Перми.

Ранее в сквере Каменских обновили мостовые переходы на деревянных настилах, обустроили велосипедные и пешеходные дорожки, а также детские и спортивные площадки. С декабря в нем начали убирать снег.

Напомним, в долине реки Данилихи появятся еще два новых экопарка. У Центрального рынка готова большая часть велодорожек, сейчас рабочие монтируют конструкции переходов и кабельных линий, устраивают настил переходов и площадки для выгула собак. В Серебрянском парке строят визит-центр, проводят освещение и видеонаблюдение.

Официальное сообщение пресс-службы администрации Перми.