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Животных начнут перевозить в новый муниципальный приют в феврале

В феврале 2025 году планируется начать перевод животных в новый муниципальный приют на Верхнемостовой. На днях его приняли волонтеры, общественники и депутаты городской думы.

Муниципальный приют для животных/ВКонтакте

Как рассказали в управлении по экологии и природопользованию, те замечания, которые сделала ранее комиссия, уже устранили. Например, в приюте отрегулировали замки на калитках вольеров, увеличили ширину лаза между теплой и уличной частью, а также закрыли расстояние между крышей и профнастилом задней стенки.

Управление по экологии и природопользованию
Управление по экологии и природопользованию
Управление по экологии и природопользованию
Управление по экологии и природопользованию

Перед переездом животных в новый приют нужно будет добавить дополнительное освещение в уличных вольерах и пронумеровать их. Также было отмечено, что недочеты, которые будут обнаружены во время эксплуатации приюта, будут своевременно устраняться.

Новый приют находится на месте бывшего свинокомплекса, он в несколько раз старого, на Соликамской. В нем установлено 200 вольеров, из них 25 — в зоне для карантина. Один вольер может вмещать до 5 собак в зависимости от возраста и других особенностях животных. На площадке нового приюта есть собственная скважина, большая площадка для выгула, ветеринарный пункт.

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