Животных начнут перевозить в новый муниципальный приют в феврале

Перед переездом животных в новый приют нужно будет добавить дополнительное освещение в уличных вольерах и пронумеровать их. Также было отмечено, что недочеты, которые будут обнаружены во время эксплуатации приюта, будут своевременно устраняться.

Новый приют находится на месте бывшего свинокомплекса, он в несколько раз старого, на Соликамской. В нем установлено 200 вольеров, из них 25 — в зоне для карантина. Один вольер может вмещать до 5 собак в зависимости от возраста и других особенностях животных. На площадке нового приюта есть собственная скважина, большая площадка для выгула, ветеринарный пункт.