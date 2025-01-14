Строительство нового муниципального приюта закончилось

Новый приют планировали открыть в конце 2024 года. Как сообщает газета «Пятница», пока подрядчик устраняет замечания, которые касаются отделки помещений в ветеринарном блоке. После этого все исправленные недочеты должна будет принять межведомственная комиссия. Когда будет решено, что инфраструктура пригодна для содержания животных, собак начнут переводить в новый приют.

Напомним, новый муниципальный приют строят на месте бывшего свинокомплекса. Планировалось, что он будет в пять раз больше старого, который расположен на улице Соликамская.