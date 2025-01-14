Строительство нового муниципального приюта закончилось

В новом муниципальном приюте для животных на улице Верхнемостовая закончили работы по обустройству. Были смонтированы и благоустроены внутренние и наружные инженерные сети, построены ветеринарные пункт и блок, а также установлено более 200 вольеров для собак.
Новый приют планировали открыть в конце 2024 года. Как сообщает газета «Пятница», пока подрядчик устраняет замечания, которые касаются отделки помещений в ветеринарном блоке. После этого все исправленные недочеты должна будет принять межведомственная комиссия. Когда будет решено, что инфраструктура пригодна для содержания животных, собак начнут переводить в новый приют.
Напомним, новый муниципальный приют строят на месте бывшего свинокомплекса. Планировалось, что он будет в пять раз больше старого, который расположен на улице Соликамская.
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