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Урбанистика

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В школе, которую воссоздают по историческому проекту архитектора Ханнеса Майера, начали внутреннюю отделку

Известно, на каком этапе находится строительство нового корпуса школы №146, который возводится на месте снесенного исторического дома и по тому же проекту. Речь о бывшем общежитии на Уральской.

Дмитрий Махонин/Telegram
Дмитрий Махонин/Telegram

Школу начали строить в начале 2024 года. Спустя год готов внешний контур здания, рабочие установили все оконные конструкции и скоро закончат монтаж крыши. Параллельно в самом здании начали внутреннюю отделку. Как рассказал глава Пермского края Дмитрий Махонин, строители устанавливают межкомнатные перегородки и прокладывают инженерные коммуникации.

Подрядчик должен восстановить исторический облик здания, в частности, воссоздать цвет стен и облик фасада. Из нововведений — пристройка, в которой разместят актовый и спортивный залы, а также столовую. Ее возведут в общей стилистике с историческим зданием.

Напомним, здание было построено в 1924 году по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера. В январе 2019 года стена левого крыла дома частично обрушилась. Но как оказалось, здание не было памятником архитектуры. Власти пообещали реконструировать здание. Под этим подразумевался снос всех конструкций, включая фундамент, и строительство на этом месте похожего здания.

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