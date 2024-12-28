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Показываем, что происходит на стройке стадиона «Юность»: его должны сдать в 2025 году

Стало известно, какие строительные работы ведутся сейчас на стадионе «Юность». Как рассказали в пресс-службе министерства спорта, они продолжатся и в январские праздники. После реконструкции спортивный объект пообещали открыть в 2025 году.

Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края
Пресс-служба министерства строительства Пермского края

Уже готов каркас здания крытых трибун. Рабочие начали монтаж фасадов и витражей. Параллельно они обустраивают систему хладоснабжения, монтируют внутренние инженерные системы и бетонируют будущее ледовое поле.

После реконструкции стадион «Юность» превратится в четырехэтажный спортивный комплекс. В нем появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Обновление также ждет открытую арену, трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей.

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