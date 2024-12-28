Показываем, что происходит на стройке стадиона «Юность»: его должны сдать в 2025 году

Уже готов каркас здания крытых трибун. Рабочие начали монтаж фасадов и витражей. Параллельно они обустраивают систему хладоснабжения, монтируют внутренние инженерные системы и бетонируют будущее ледовое поле.

После реконструкции стадион «Юность» превратится в четырехэтажный спортивный комплекс. В нем появятся дорожки с искусственным намораживанием льда для занятий конькобежным спортом, шорт-треком и керлингом. Обновление также ждет открытую арену, трибуны будут вмещать более 1,6 тыс. зрителей.