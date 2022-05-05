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Власти Перми показали, как будут выглядеть после реконструкции стадион «Юность» и Дворец спорта «Орлёнок»

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Фото: администрация Перми

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового Дворца спорта «Орлёнок» и стадиона «Юность».

Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. В зимний период на стадионе будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. В летний период стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий по хоккею на траве, мини-футболу, для спортивного катания на роликовых коньках, бега.

В ледовом Дворце спорта «Орлёнок» появятся две ледовые арены с искусственным льдом. В новом решении по реконструкции предлагаются фасады со стеклянными вантовыми навесами непосредственно над входными группами с вариативностью ламелей в центральной части фасада, имитирующих овал, который является одним из главных элементов исторического архитектурного облика здания.

Реконструкция обоих объектов входит в перечень приоритетных проектов программы «Пермь-300.

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