Власти Перми показали, как будут выглядеть после реконструкции стадион «Юность» и Дворец спорта «Орлёнок»

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми согласовал колерные паспорта ледового Дворца спорта «Орлёнок» и стадиона «Юность».

Проектируемый стадион «Юность» можно будет использовать как в зимнее, так и в летнее время. В зимний период на стадионе будут проводиться учебно-тренировочные занятия по конькобежному спорту, хоккею с шайбой, шорт-треку, кёрлингу. В летний период стадион будет использоваться для учебно-тренировочных занятий по хоккею на траве, мини-футболу, для спортивного катания на роликовых коньках, бега.